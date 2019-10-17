В Брянске изменилось расписание автобуса №22

СЕГОДНЯ 18:31 2019-10-17T18:31:09+03:00

Изменилось время отправления и прибытия машин. Фото: vk.com, "Брянский автобус".

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С 17 октября в Брянске изменилось расписание автобусов №22. Число рейсов уменьшилось.

Изменилось время отправления и прибытия машин, сообщают в МУ БГПАТП. Теперь от остановки "поселок Бордовичи" автобусы будут выезжать в 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.10, 10.50, 11.50, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.30.

А от "Набережной" в: 8.00, 8.30, 8.57, 9.25, 9.55, 10.30, 11.00, 11.20, 12.00, 13.00, 13.50, 14.25, 15.00, 15.25, 15.55, 16.25, 16.55, 17.20, 17.55, 18.20, 18.55, 19.45.

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ИСТОЧНИК KP.RU