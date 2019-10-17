2019-10-17T16:25:21+03:00
Общество

Призывники могут получить перерасчет за услугу по обращению с ТКО

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Если в вашей семье кто-то оправляется на военную службу, можно сделать перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО.Если в вашей семье кто-то оправляется на военную службу, можно сделать перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО.
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В Брянской области начался осенний призыв в армию. Региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета» информирует, что, если в вашей семье кто-то оправляется на военную службу, можно сделать перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Для этого нужно собрать документы, подтверждающие, что один из проживающих в жилом помещении будет отсутствовать какое-то время дома, и, приложив их, написать заявление о перерасчете в вашу управляющую компанию или ТСЖ (если квитанции выставляют они) или в офис регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области ( АО «Чистая планета») – если платежные квитанции вам выставляет РИРЦ или ООО «Газпром Энергосбыт Брянск».

Какие документы нужно предоставить для получения перерасчета? Это справка о количестве зарегистрированных в жилом помещении, справка из военкомата о прохождении службы, копия паспорта собственника и правоустанавливающие документы на жилое помещение.

Офис регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета», где принимают заявления на перерасчет, расположен по адресу: г. Брянск, ул. Советская, 95/1. Телефон: 8 (4832)606-444

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ИСТОЧНИК KP.RU

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