В Клинцах устанавливают новые контейнеры для мусора

СЕГОДНЯ 16:22 2019-10-17T16:22:46+03:00

Закуплено 200 контейнеров, большая часть из которых уже установлены в городе.

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Обновление мест накопления стало возможным благодаря совместной работе регионального оператора АО «Чистая планета» и транспортной компании ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД», которая осуществляет вывоз ТКО в городе Клинцы. Закуплено 200 контейнеров, большая часть из которых уже установлены в городе. Сейчас определяются места для новых площадок и установки новых бункеров, предназначенных для складирования крупногабаритного мусора.

- Мы продолжаем проводить работу с перевозчиками отходов, и уже есть положительные результаты – в Клинцах установлены новые контейнеры. Задача регионального оператора по улучшению качества обслуживания населения выполняется, - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

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ИСТОЧНИК KP.RU