За неделю на дорогах Брянска поймали 17 пьяных водителей
На днях в Брянске стартовала профилактическая акция Госавтоинспекции «Встречная полоса». Полицейские подвели промежуточные итоги, назвав количество нарушителей за неделю.
29 водителей оштрафовали за перевозку детей без кресел. 17 нарушителей привлекли к ответственности за пьяную езду. Еще 30 автомобилистов попались на обгонах. 67 человек не пользовались ремнями безопасности. 23 водителей наказали за неправильную парковку.
В городской Госавтоинспекции отметили, что рейды продолжатся. На дорогах будут дежурить скрытые патрули.
А операция «Встречная полоса» продлится до 19 октября.
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ИСТОЧНИК KP.RU