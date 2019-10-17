2019-10-17T16:20:28+03:00
Общество

За неделю на дорогах Брянска поймали 17 пьяных водителей

В Госавтоинспекции подвели промежуточные итоги операции «Встречная полоса»
Мария Дедкова
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В городской Госавтоинспекции отметили, что рейды на дорогах продолжатся.В городской Госавтоинспекции отметили, что рейды на дорогах продолжатся.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На днях в Брянске стартовала профилактическая акция Госавтоинспекции «Встречная полоса». Полицейские подвели промежуточные итоги, назвав количество нарушителей за неделю.

29 водителей оштрафовали за перевозку детей без кресел. 17 нарушителей привлекли к ответственности за пьяную езду. Еще 30 автомобилистов попались на обгонах. 67 человек не пользовались ремнями безопасности. 23 водителей наказали за неправильную парковку.

В городской Госавтоинспекции отметили, что рейды продолжатся. На дорогах будут дежурить скрытые патрули.

А операция «Встречная полоса» продлится до 19 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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