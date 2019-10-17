2019-10-17T16:18:36+03:00
Экономика

Брянскэнерго благодарят за развитие студотрядовского движения в регионе

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: В Форуме приняли участие представители управления по работе с персоналом филиала и бойцы студотряда Брянскэнерго.Фото: В Форуме приняли участие представители управления по работе с персоналом филиала и бойцы студотряда Брянскэнерго.
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Коллектив филиала «Россети Центр Брянскэнерго» получил благодарственное письмо за сотрудничество в области развития студотрядовского движения в регионе, подписанное председателем Правления Брянского регионального отделения Международной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Натальей Астафьевой.

Оно вручено представителям управления по работе с персоналом Брянскэнерго на Форуме студенческих отрядов Брянской области, который состоялся 12 октября в санатории «Снежка» в Брянском районе. Мероприятие было посвящено закрытию третьего трудового семестра.

- «Выражаем искреннюю благодарность и глубокую признательность за плодотворное сотрудничество. Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», - говорится в письме.

В Форуме приняли участие представители управления по работе с персоналом филиала и бойцы студотряда Брянскэнерго, которые этим летом несли трудовую вахту на объектах энергопредприятия. Члены СЭО Брянскэнерго поучаствовали в круглом столе «Целина – 20202: студенческий отряд – путь в рабочую профессию» и работе дискуссионной площадки, на которой обсуждались вопросы развития движения студенческих отрядов в регионе и проблемы соблюдения требований охраны труда в процессе реализации трудового проекта «Целина», а также в мастер-классах и встретились с ветеранами стройотрядовского движения региона, которому в этом году исполняется 60-лет.

В Брянскэнерго студенческие отряды начали свою деятельность в 2014 года. С каждым годом число студентов, задействованных в студотрядовском движении филиала, увеличивается: в первый год своего существования СЭО насчитывал 9 членов, в 2019 –ом – более 30 студентов. Кроме того, расширяется список учебных заведений, студенты которых становятся членами СЭО филиала. Трудовую вахту на энергообъектах Брянскэнерго традиционно несут студенты ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» и ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в г. Смоленске. В последние годы к ним присоединились учащиеся ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» и Клинцовского индустриально-педагогического колледжа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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