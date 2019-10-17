2019-10-17T15:12:03+03:00
Общество

Брянцы пожаловались на пробки на улице Объездной

Причиной затора стали работы на улице Авиационной
Мария Дедкова
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Напомним, завершить работы на этом участке должны к концу ноября. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"Напомним, завершить работы на этом участке должны к концу ноября. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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Брянцы пожаловались на огромные пробки на улице Авиационной. Фотографии затора, который образовался в четверг, 17 октября, появились в соцсетях.

По словам горожан, пробки в этом месте были и в другие дни.

Как говорят автомобилисты, небольшой участок дороги от Городищенского поворота автомобилисты преодолевают не быстрее, чем за час.

Причина затора – ремонт на улице Авиационной. Дорожники укладывают новый асфальт.

Напомним, завершить работы на этом участке должны к концу ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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