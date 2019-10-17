2019-10-17T14:48:17+03:00
Общество

Стадион Брянских партизан отремонтируют за 2,5 миллиона рублей

Здесь заменят трибуны, сделают озеленение и установят новые тренажеры
Мария Дедкова
Поделиться:
Кстати, всего на благоустройство стадиона выделили около 2,5 миллиона рублей.Кстати, всего на благоустройство стадиона выделили около 2,5 миллиона рублей.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Володарском районе продолжается ремонт на стадионе Брянских партизан.

В подсобных помещениях установили окна, также здесь заменят крышу. Кроме того, рабочие отремонтируют забор, обустроят площадку для воркаута.

Весной на одной из трибун стадиона начнется установка пластиковых кресел. Для футбольных матчей по вечерам поставят шесть прожекторов. Также в рамках благоустройства сотрудники спортшколы посадят липы, туи и кустарники.

- Еще одним подарком для посетителей стадиона стали силовые тренажеры, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Сейчас их расставляют на площадке, на которой сделают насыпку из песка.

Кстати, всего на благоустройство стадиона выделили около 2,5 миллиона рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Призывники могут получить перерасчет за услугу по обращению с ТКО
В Клинцах устанавливают новые контейнеры для мусора
За неделю на дорогах Брянска поймали 17 пьяных водителей
Брянскэнерго благодарят за развитие студотрядовского движения в регионе
Три брянских педагога претендуют на звания «Заслуженный ученый Брянской области»
Брянцы пожаловались на пробки на улице Объездной
В Брянске на два дня ограничат движение на железнодорожных переездах
Брянец со злости разбил чужую машину велосипедом
В Брянской области уменьшился прожиточный минимум
В Брянске на улице Емлютина автомобилист сбил пенсионера и уехал
В Радицу-Крыловку пообещали пустить дополнительный транспорт
В Брянск приехала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Клинцовский чиновник заплатит за свою нерасторопность
Наркоторговец из Брянска не сумел разжалобить областной суд
Из-за любви к спиртному жителю Дятькова пришлось распрощаться с оружием
Брянцы установили источник необычного ночного сияния
В Брянске в Майском парке запустили новый фонтан
Двое сбежавших от родителей брянских подростков сами пришли в полицию
Памятник «Паровоз» в Брянске отремонтировали с дефектами
Брянцы — призёры военно-спортивной игры
День дорожника
Первое заседание Володарских депутатов
Вдоль дамбы в центре Брянска высадили живую изгородь