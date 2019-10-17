Стадион Брянских партизан отремонтируют за 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:48 2019-10-17T14:48:17+03:00

Кстати, всего на благоустройство стадиона выделили около 2,5 миллиона рублей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Здесь заменят трибуны, сделают озеленение и установят новые тренажеры

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В Володарском районе продолжается ремонт на стадионе Брянских партизан.

В подсобных помещениях установили окна, также здесь заменят крышу. Кроме того, рабочие отремонтируют забор, обустроят площадку для воркаута.

Весной на одной из трибун стадиона начнется установка пластиковых кресел. Для футбольных матчей по вечерам поставят шесть прожекторов. Также в рамках благоустройства сотрудники спортшколы посадят липы, туи и кустарники.

- Еще одним подарком для посетителей стадиона стали силовые тренажеры, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Сейчас их расставляют на площадке, на которой сделают насыпку из песка.

Кстати, всего на благоустройство стадиона выделили около 2,5 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU