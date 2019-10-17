В Брянске на два дня ограничат движение на железнодорожных переездах
На два дня 19 и 20 октября на двух железнодорожных переездах в Брянске ограничат движение автомобилей. Их будут ремонтировать.
В субботу, 19 октября железнодорожники будут укладывать асфальт в десятиметровой зоне проезжей части переезда на пересечении с улицей Олега Кошевого в Брянске.
А в воскресенье, 20 октября, ремонтно-путевые работы пройдут на железнодорожном переезде на пересечении с Московским проездом.
- Ремонт начнется в 8.00 и закончится в 17.00, - уточнили в службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги. - В это время движение автомобилей через переезды будет ограничено и организовано в реверсивном режиме по одной полосе.
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ИСТОЧНИК KP.RU