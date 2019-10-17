2019-10-17T14:17:47+03:00
Общество

В Брянске на два дня ограничат движение на железнодорожных переездах

Это связано с ремонтом путей
Елена РАКОВА
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Переезды будут ремонтировать два дня.Переезды будут ремонтировать два дня.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На два дня 19 и 20 октября на двух железнодорожных переездах в Брянске ограничат движение автомобилей. Их будут ремонтировать.

В субботу, 19 октября железнодорожники будут укладывать асфальт в десятиметровой зоне проезжей части переезда на пересечении с улицей Олега Кошевого в Брянске.

А в воскресенье, 20 октября, ремонтно-путевые работы пройдут на железнодорожном переезде на пересечении с Московским проездом.

- Ремонт начнется в 8.00 и закончится в 17.00, - уточнили в службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги. - В это время движение автомобилей через переезды будет ограничено и организовано в реверсивном режиме по одной полосе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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