2019-10-17T12:28:20+03:00
Экономика

В Брянской области уменьшился прожиточный минимум

Постановление об этом подписал глава региона Александр Богомаз
Мария Дедкова
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По расчетам, осенью брянец сможет просуществовать в среднем на 10615 рублей.По расчетам, осенью брянец сможет просуществовать в среднем на 10615 рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области уменьшился прожиточный минимум. Поставление об этом подписал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По расчетам, брянец сможет просуществовать в среднем на 10615 рублей. Эта сумма будет действительна в третьем квартале этого года. Три месяца назад брянцам полагалось 10 905 рублей.

Прожиточный минимум для работающего населения составлял 11 721 рубль, пенсионеров - 9 058 рублей, детей - 10 606 рублей. Теперь же - 11411 рублей, 8823 рубля и 10312 рублей соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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