В Радицу-Крыловку пообещали пустить дополнительный транспорт

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-17T11:34:37+03:00

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Жители Брянска пожаловались на плохое транспортное сообщение окраин Володарского и Бежицкого района. С просьбой создать новые маршруты общественность обратилась к главе города Марине Дбар.

По словам горожан, жители поселка Радица-Крыловка и бульвара Щорса лишены прямого автобуса, связывающего их с центром Брянска. А маршрутки №42 недостаточно.

Начальник городского отдела по транспорту Игорь Чубчиков заверил, что в начале следующего года появится автобус от бульвара Щорса до центра Советского района.

Марина Дбар поручила также проработать возможность создания нового маршрута от бульвара Щорса до Радицы-Крыловки, сообщают в пресс-службе Брянского горсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU