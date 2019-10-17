В Радицу-Крыловку пообещали пустить дополнительный транспорт
Жители Брянска пожаловались на плохое транспортное сообщение окраин Володарского и Бежицкого района. С просьбой создать новые маршруты общественность обратилась к главе города Марине Дбар.
По словам горожан, жители поселка Радица-Крыловка и бульвара Щорса лишены прямого автобуса, связывающего их с центром Брянска. А маршрутки №42 недостаточно.
Начальник городского отдела по транспорту Игорь Чубчиков заверил, что в начале следующего года появится автобус от бульвара Щорса до центра Советского района.
Марина Дбар поручила также проработать возможность создания нового маршрута от бульвара Щорса до Радицы-Крыловки, сообщают в пресс-службе Брянского горсовета.
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ИСТОЧНИК KP.RU