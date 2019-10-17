Из-за любви к спиртному жителю Дятькова пришлось распрощаться с оружием

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-17T10:49:40+03:00

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Жителю Дятькова пришлось распрощаться с огнестрельным оружием. Виной тому - пристрастие брянца к алкоголю. Во время прокурорской проверки выяснилось, что что брянец стоит на учете у врача-нарколога.

- У мужчины диагностировали "алкогольный делирий", при этом у него есть разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но по закону этот диагноз исключает возможность хранения и ношения оружия.

Поэтому прокурор города подал иск в суд с требованием запретить брянцу носить и хранить огнестрельное оружие. И суд это требование удовлетворил.

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ИСТОЧНИК KP.RU