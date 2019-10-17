Брянцы установили источник необычного ночного сияния

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-17T10:40:22+03:00

В соцсетях предложили, что облака "подсвечивают" теплицы в Журиничах

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Брянцам раскрыли тайну сияния ночного неба. Фотографии необычного зарева заполонили соцсети. Свечение видно из разных районов области.

Житель Брянска сделал интересный вывод. По словам горожанина, облака подсвечивает огромный тепличный комплекс в Журиничах. Чтобы получить урожай, свет здесь не выключают всю ночь.

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ИСТОЧНИК KP.RU