Брянцы установили источник необычного ночного сияния
В соцсетях предложили, что облака "подсвечивают" теплицы в Журиничах
Фото: vk.com, Алексей Афонин
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Брянцам раскрыли тайну сияния ночного неба. Фотографии необычного зарева заполонили соцсети. Свечение видно из разных районов области.
Житель Брянска сделал интересный вывод. По словам горожанина, облака подсвечивает огромный тепличный комплекс в Журиничах. Чтобы получить урожай, свет здесь не выключают всю ночь.
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ИСТОЧНИК KP.RU