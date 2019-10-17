Двое сбежавших от родителей брянских подростков сами пришли в полицию

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-17T10:01:07+03:00

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Брянские полицейские вернут родителям двух загулявшихся подростков. Как рассказали в областном УМВД, вечером 16 октября в дежурную часть МО МВД России «Жуковский» обратилась юная пара – 17-летний парень и 14-летняя девушка. Молодые люди пояснили, что ушли из дома, так как родители были против их отношений.

Также они рассказали, что пробовали жить вдали от близких самостоятельной жизнью.

- Парень и девушка перемещались из региона в регион, используя для проживания заброшенные домовладения, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Подростки пояснили, что во время их путешествия посягательствам на их жизнь и здоровье они не подвергались, а обратились в полицию, устав от неудобств, которые испытывали вдали от дома.

Полицейские сразу связались с родными подростков, и в скором времени стражи порядка передадут несовершеннолетних их родителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU