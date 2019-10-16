Брянцы — призёры военно-спортивной игры

СЕГОДНЯ 19:02 2019-10-16T19:02:04+03:00

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Во второй раз в Гудермесе Чеченской Республики на базе Российского Университета спецназа проходит военно-патриотическая игра старшеклассников Союза городов воинской славы РФ «Наша сила в единстве!». Сборная команда Брянска опять вошла в число призёров соревнований и заняла третье место.

На торжественный приём к руководителям города ребята принесли заслуженные награды и фильмы о соревнованиях. Школьники состязались в 15 номинациях по дисциплинам начальной военной подготовки. Они показали высокие результаты в разборке и сборке автомата Калашникова, снаряжении магазина патронами, вязании узлов, военизированной эстафете, оказании первой доврачебной медицинской помощи. Справились наши старшеклассники со стрельбой из автомата, метанием ручной гранаты, строевой подготовкой, перемещением на поле боя, стрельбой из лука. Капитан команды Даниил Садов блеснул в индивидуальном тестовом задании на IQ. В результате наша сборная завоевала в разных номинациях 4 первых места, два вторых и одно третье.

— Это не только ваша победа. Победу вы привезли для города Брянска. Вы наше будущее, наша смена, настоящие бойцы. Наш город гордится вами. Всегда учитесь, слушайте своих педагогов, перенимайте самое лучшее и всё у вас в жизни получится. Слова благодарности хочется сказать преподавателям. Вы большие энтузиасты, достойно и качественно выполняете свою работу. Всего вам самого доброго, — поздравила победителей от депутатов Брянского горсовета Глава города Брянска Марина Дбар.

И.о. Главы Брянской городской администрации Александр Макаров отметил, обычно такое количество кубков, как на этой встрече, получают на нескольких соревнованиях. Наши ребята привезли всё с одной игры:

— Спасибо, что достойно представили Брянск, город воинской славы, партизанской славы на Чеченской земле. С городом Грозным у нас заключён договор о побратимском сотрудничестве. Думаю, что вы встретили там настоящих друзей, которые по-доброму и с уважением относились к своим соперникам.

С поздравлениями к ученикам и их наставникам обратился председатель комитета по образованию Игорь Афонин. Он был гостем Грозного на юбилейных торжествах в прошлом году:

— Грозный пропитан патриотизмом и это видно на каждом шагу. Очень важно, что вы смогли выступить достойно. Так вы поддерживаете лучшие традиции, которые объединяют наши народы, дружественные отношения. Это то зерно, которое необходимо для укрепления связей и дружбы.

Председатель комитета по делам ветеранов Василий Игрунёв пожелал ребятам дальнейших побед, а в следующем году на соревнованиях в Грозном улучшить результат. Председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Алексей Солонкин призвал ребят и их наставников привлекать в свои ряды единомышленников: «Чем больше школьников будут заниматься спортом, изучать военное дело, разделять патриотические идеи, тем здоровее будет наше общество». Приветствовал брянскую команду и депутат Брянской областной Думы Вячеслав Губанов. Он отметил особую роль наставников в победах юношей.

Сформировали и подготовили брянскую команду преподаватели ОБЖ Александр Малов и Владимир Володин. Руководитель команды Владимир Володин поблагодарил руководителей города за возможность подготовиться к соревнованиям и поехать на военно-патриотическую игру в Чеченскую Республику.

— Игра сплотила команды, участников из разных городов. Это очень интересно и полезно для всех, кто приехал на соревнования. Грозный очень гостеприимный. На вокзале нас торжественно встречали национальными танцами. Каждый день игр был продуман и организован на очень высоком уровне, — рассказал он участникам встречи.

Соперниками нашей команды помимо команды хозяев стали ребята из Архангельска, Белгорода, Великих Луков, Владикавказа, Дмитрова, Ельца, Кронштадта, Малоярославца, Нальчика, Наро-Фоминска, Ростова-на-Дону и Полярного. В результате наши ребята уступили только сборной Грозного и представителям Малоярославца. Как рассказал капитан Даниил Садов, все ехали побеждать. Бороться было очень сложно.

Участники брянской команды получили Благодарственные письма Главы города Брянска. Наставникам команды Александру Малову и Владимиру Володину за деятельность, способствующую патриотическому воспитанию молодого поколения, руководители города вручили памятные медали «Брянск — город воинской славы».

Поздравляем участников сборной команды Брянска:

Даниила Садова (МБОУ СОШ №52 г. Брянска),

Максимилиана Годунова (МБОУСОШ №67г. Брянска),

Семёна Данилкина (МБОУСОШ №52г. Брянска),

Данилу Елисеева (МБОУСОШ №52г. Брянска),

Даниила Киреенкова (МБОУСОШ №52г. Брянска),

Андрея Мамина (МБОУ СОШ №52 г. Брянска),

Владислава Машукова (МБОУСОШ №52г. Брянска),

Олега Миронцова (МБОУСОШ №52г. Брянска),

Артема Стефанова (МБОУСОШ №66г. Брянска),

Дениса Томина (МБОУСОШ №67г. Брянска).

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ИСТОЧНИК KP.RU