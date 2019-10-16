Первое заседание Володарских депутатов

СЕГОДНЯ 18:55 2019-10-16T18:55:43+03:00

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В составе Володарской районной территориальной депутатской группы 5 депутатов: Игорь Болунёв, Марина Дбар, Дмитрий Корнилов, Сергей Кузнецов, Олег Марин. Это представители трёх фракций Брянского горсовета: «Единая Россия», КПРФ, «Гражданская платформа». Заседание проходило в полном составе.

— Мы представители разных политических партий. На ближайшие 5 лет избиратели доверили нам представлять интересы, быть проводниками просьб и пожеланий к исполнительной власти. При консолидированной работе, я уверен, у нас получится улучшить жизнь в районе, помочь людям решать возникающие вопросы, — приветствовал коллег председатель Володарской районной территориальной группы Игорь Болунёв.

В начале заседания был избран заместитель председателя районной территориальной группы. Депутаты поддержали на эту должность кандидатуру Олега Марина. В случае отсутствия председателя РТДГ он будет исполнять его обязанности.

На заседании обсудили порядок организации приёма граждан по личным вопросам. Эта работа будет проводиться в установленные часы и дни в здании Володарской районной администрации и на избирательных округах. Депутаты согласовали график приёма на три месяца до конца года.

На рассмотрение депутатов был вынесен вопрос о проделанной работе в жилищно-коммунальном хозяйстве Володарского района в этом году.

Как было заявлено в предоставленной депутатам информации, в Володарском районе выполнен капитальный ремонт автодорог по улицам Абашева, Красный Маяк, Рылеева на 80 миллионов рублей. Построен тротуар по улице Одесской. Отремонтировано освещение на 11 улицах Володарского района. На это было выделено около пяти миллионов рублей. Вместе с тем ведётся текущий ремонт дорог и инженерных коммуникаций.

В рамках инициативного бюджетирования благоустроена территория, прилегающая к ДК им. Кравцова, ведутся работы на стадионе Брянских Партизан и территории пляжа у железнодорожного вокзала.

В рамках программы «Формирование современной городской среды» отремонтирована территория возле ГДК им. Горького. Был отремонтирован и фасад здания дома культуры.

Депутаты приняли информацию к сведению. В ближайших планах — провести совещание с участием руководителей муниципальных предприятий, работающих в Володарском районе в сфере ЖКХ, и частных управляющих компаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU