Житель Почепского района поджег соседский дом ради развлечения

СЕГОДНЯ 17:15 2019-10-16T17:15:19+03:00

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Жителя почепской деревни Бумажная Фабрика подозревают в поджоге одного из домов. На селянина завели уголовное дело. А пока идет расследование, его оставили под подпиской о невыезде.

- О пожаре в старом родительском доме 51-летняя жительница деревни Бумажная Фабрика узнала уже после того, как пожарные его потушили, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Огонь уничтожил крышу, повредил стены. Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

Экспертиза подтвердила, что причиной возгорания стал поджог. Уже на следующий день полицейские задержали пиромана - не раз судимого 35-летнего местного жителя.

По версии следствия, в ночь поджога нетрезвый мужчина захотел немного "похулиганить" и не придумал ничего лучше, как подпалить пустующий соседский дом. Однако бдительные соседи вовремя заметили возгорание и вызвали пожарных.

Теперь брянцу вновь грозит лишение свободы. На этот раз - до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU