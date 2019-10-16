2019-10-16T17:15:19+03:00
Общество

Житель Почепского района поджег соседский дом ради развлечения

Брянец рискует снова отправиться за решетку
Елена РАКОВА
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Пожарных вызвали бдительные соседи.Пожарных вызвали бдительные соседи.
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Жителя почепской деревни Бумажная Фабрика подозревают в поджоге одного из домов. На селянина завели уголовное дело. А пока идет расследование, его оставили под подпиской о невыезде.

- О пожаре в старом родительском доме 51-летняя жительница деревни Бумажная Фабрика узнала уже после того, как пожарные его потушили, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Огонь уничтожил крышу, повредил стены. Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

Экспертиза подтвердила, что причиной возгорания стал поджог. Уже на следующий день полицейские задержали пиромана - не раз судимого 35-летнего местного жителя.

По версии следствия, в ночь поджога нетрезвый мужчина захотел немного "похулиганить" и не придумал ничего лучше, как подпалить пустующий соседский дом. Однако бдительные соседи вовремя заметили возгорание и вызвали пожарных.

Теперь брянцу вновь грозит лишение свободы. На этот раз - до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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