Жительница Брасово стащила из сумки пожилой односельчанки кошелек

СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-16T16:16:42+03:00

Теперь селянке грозит до пяти лет колонии за кражу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Пожилая жительница Брасово стала жертвой проворной воровки. На днях 87-летняя селянка отправилась в магазин за продуктами. На выходе из торговой точки к пенсионерке подошла незнакомка.

- Женщина вежливо предложила помочь бабушке донести тяжелые сумки с продуктами до дома, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Пенсионерка согласилась. И только дома, разбирая покупки, обнаружила пропажу кошелька, в котором лежали пять тысяч рублей. Она сразу же позвонила в полицию.

Через несколько минут оперативники обнаружили украденный кошелек в кустах неподалеку от дома потерпевшей. Денег в нем уже не было. Зато через несколько часов полицейские задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась 35-летняя местная жительница.

- Задержанную допросили и она призналась, что похитила деньги пенсионерки, - уточнили в УМВД. - И к моменту задержания уже успела их потратить.

Теперь селянке грозит до пяти лет колонии за кражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU