В Брянске ограничат движение на переезде по улице Олега Кошевого
Проехать автомобилисты смогут только по одной полосе
В ГИБДД брянским автомобилистам посоветовали заранее планировать свой маршрут и искать пути объезда.Фото: Анатолий ЯКИМОВ
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В Брянске 19 октября ограничат движение на переезде по улице Олега Кошевого. Проехать с 8.00 до 17.00 в этот день автомобилисты смогут только по одной полосе.
Ограничения связаны с ремонтом дороги на этой улице. У переезда будут укладывать асфальт, сообщили в областной Госавтоинспекции.
В ГИБДД брянским автомобилистам посоветовали заранее планировать свой маршрут и искать пути объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU