В Брянске ограничат движение на переезде по улице Олега Кошевого

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-16T14:58:42+03:00

Проехать автомобилисты смогут только по одной полосе

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В Брянске 19 октября ограничат движение на переезде по улице Олега Кошевого. Проехать с 8.00 до 17.00 в этот день автомобилисты смогут только по одной полосе.

Ограничения связаны с ремонтом дороги на этой улице. У переезда будут укладывать асфальт, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В ГИБДД брянским автомобилистам посоветовали заранее планировать свой маршрут и искать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU