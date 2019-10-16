В Брянске приняли отремонтированную улицу Красный Маяк

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-16T14:38:34+03:00

Работы проходили на участке от улицы Никитина до улицы Чернышевского. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Дефекты подрядчик будет устранять следующие пять лет

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В Брянске приняли отремонтированную дорогу на улице Красный Маяк.

Работы проходили на участке от улицы Никитина до улицы Чернышевского. Здесь установили семь мигающих светофоров типа и 73 дорожных знака. Также вдоль тротуаров оборудовали пешеходные ограждения. А старые фонари заменили на светодиодные.

Кроме того, рабочие расчистили водоотводные каналы, укрепили бетонные лотки, а также установили трубы на съездах с дороги.

Всего стоимость ремонта составила около 33 миллионов рублей.

- Специалисты службы технического надзора брали пробы асфальтобетонной смеси - они соответствуют нормам, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Ремонт подрядчик выполнил качественно. Но все же он обязан устранять все дефекты за свой счет еще в течение пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU