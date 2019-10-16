2019-10-16T13:20:40+03:00
Общество

В Брянске из-за Славянского экономического форума ограничат движение и парковку

Оставить машину нельзя будет возле областной филармонии
Мария Дедкова
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Перекроют въезды со стороны улицы Горького, а также на набережную со стороны дома №76 по улице Калинина.Перекроют въезды со стороны улицы Горького, а также на набережную со стороны дома №76 по улице Калинина.Фото: Мария Дедкова
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В Брянске на время проведения Славянского экономического форума ограничат движение и парковку. 18 октября оставить машину нельзя будет с 5.00 до 18.00 на территории, прилегающей к концертному залу «Дружба».

Перекроют въезды со стороны улицы Горького, а также на набережную со стороны дома №76 по улице Калинина.

К слову, с 21.00 17 октября до 17.00 18 октября ограничат парковку по нечетной стороне улицы Горького.

А 00.00 16 октября до 15.00 17 октября от дома №1 нельзя будет проехать от Пятницкого тупика до проспекта Ленина.

Исключение во всех случаях сделают только для машин оперативных служб, пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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