Жителя Трубчевска нашли убитым в собственной квартире

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-16T12:57:49+03:00

По версии следствия, гость схватился за нож после ссоры. Фото: Иван ВИСЛОВ

Подозреваемым оказался знакомый, которого приютил у себя потерпевший

Изменить размер текста: A A

В одной из квартир на улице Ленина в Трубчевске 14 октября нашли тело 50-летнего мужчины.

По версии следствия, трагедия произошла в этот же день. По подозрению в убийстве задержали 35-летнего знакомого потерпевшего.

- Погибший выпивал с приятелем, который жил у него, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Мужчины поссорились. Тогда гость ударил ножом хозяина дома в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Предполагаемого преступника задержали уже на следующий день. В скором времени суд определит меру пресечения для подозреваемого. А пока расследование уголовного дела продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU