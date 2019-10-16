2019-10-16T12:57:49+03:00
Общество

Жителя Трубчевска нашли убитым в собственной квартире

Подозреваемым оказался знакомый, которого приютил у себя потерпевший
Мария Дедкова
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По версии следствия, гость схватился за нож после ссоры.По версии следствия, гость схватился за нож после ссоры.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В одной из квартир на улице Ленина в Трубчевске 14 октября нашли тело 50-летнего мужчины.

По версии следствия, трагедия произошла в этот же день. По подозрению в убийстве задержали 35-летнего знакомого потерпевшего.

- Погибший выпивал с приятелем, который жил у него, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Мужчины поссорились. Тогда гость ударил ножом хозяина дома в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Предполагаемого преступника задержали уже на следующий день. В скором времени суд определит меру пресечения для подозреваемого. А пока расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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