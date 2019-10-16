Жителя Трубчевска нашли убитым в собственной квартире
В одной из квартир на улице Ленина в Трубчевске 14 октября нашли тело 50-летнего мужчины.
По версии следствия, трагедия произошла в этот же день. По подозрению в убийстве задержали 35-летнего знакомого потерпевшего.
- Погибший выпивал с приятелем, который жил у него, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Мужчины поссорились. Тогда гость ударил ножом хозяина дома в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.
Предполагаемого преступника задержали уже на следующий день. В скором времени суд определит меру пресечения для подозреваемого. А пока расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU