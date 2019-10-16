2019-10-16T12:47:43+03:00
Экономика

Салон-магазин «FELICE»* приглашает за покупками

Вас ждут новинки зимней коллекции и приятные скидки
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Приходите в «Феличе»,экономьте время и деньги!Приходите в «Феличе»,экономьте время и деньги!
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Обновление гардероба- занятие для многих утомительное, нужно обойти множество магазинов, чтобы купить вещь «по душе».Салон магазин «Феличе»сэкономит Ваши деньги и время: здесь представлены модели одежды на любой вкус и широкий размерный ряд –от 40 до 70.Здесь Вас ждут новинки зимней коллекции: пальто,куртки,пуховики,а также приятные 50% сезонные скидки.

Очаровательные консультанты «Феличе» помогут Вам выбрать модель по фигуре и Вашему тонкому вкусу. Цены вполне приемлемые, например стоимость курток-от 1000 рублей. Товар здесь можно приобрести и в кредит*, что радует многих покупателей.

Приходите в «Феличе»,экономьте время и деньги!

Адреса магазинов:

г.Брянск

Ул.Дуки,37,тел.8(4832) 72-10-60;пр-т Станке Димитрова,65,тел.30-59-09;пр-т Ленина,1,тел.8(4832)37-18-19

Кредит предоставляется ПАО «Почта банк». Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016г. Цена и скидки действительны на момент публикации. Реклама.

*Феличе

ИСТОЧНИК KP.RU

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