ТЦ "Успех" приглашает за выгодными покупками!
Каждому хочется украсить свой дом солидной и функциональной мебелью. Но это порой оказывается не всем по карману.
Отличные варианты купить мебель недорого и с хорошей скидкой-приехать в ТЦ "Успех" и воспользоваться выгодными предложениями от производителей мебели "MOON"* и "KODMI"**.
До конца октября здесь можно купить мебель по сниженным ценам и значительно сэкономить еще на одну покупку мебели. Обеденный раскладной стол ЮПИТЕР с столешницей и фотопечатью всего за 5500р. вместо 9600р, а Диван "Аккордеон" от компании "MOON" можно купить сейчас всего за 59360р вместо прежней цены 84800р.
Приходите в ТЦ "Успех" до 31 октября,не упустите такую выгодную возможность!
Скидка и цена действительны до 31.10.2019г. Организаторы акции-фабрика мебели «KODMI-мебель» и компания «MOON».Подробности по тел.8(4832)71-76-46.Реклама
*Мун
**Кодми
ИСТОЧНИК KP.RU