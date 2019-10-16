2019-10-16T12:42:47+03:00
Экономика

ТЦ "Успех" приглашает за выгодными покупками!

Успейте купить мебель от производителей "KODMI" и "MOON" по сниженным ценам
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ТЦ "Успех" приглашает за выгодными покупками!ТЦ "Успех" приглашает за выгодными покупками!
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Каждому хочется украсить свой дом солидной и функциональной мебелью. Но это порой оказывается не всем по карману.

Отличные варианты купить мебель недорого и с хорошей скидкой-приехать в ТЦ "Успех" и воспользоваться выгодными предложениями от производителей мебели "MOON"* и "KODMI"**.

До конца октября здесь можно купить мебель по сниженным ценам и значительно сэкономить еще на одну покупку мебели. Обеденный раскладной стол ЮПИТЕР с столешницей и фотопечатью всего за 5500р. вместо 9600р, а Диван "Аккордеон" от компании "MOON" можно купить сейчас всего за 59360р вместо прежней цены 84800р.

Приходите в ТЦ "Успех" до 31 октября,не упустите такую выгодную возможность!

Скидка и цена действительны до 31.10.2019г. Организаторы акции-фабрика мебели «KODMI-мебель» и компания «MOON».Подробности по тел.8(4832)71-76-46.Реклама

*Мун

**Кодми

ИСТОЧНИК KP.RU

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