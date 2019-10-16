2019-10-16T12:30:42+03:00
Общество

Умер создатель первых горнолыжных склонов в Брянске Иван Ромашевский

Ему был 91 год
Мария Дедкова
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О смерти Ивана Иванович сообщили его бывшие коллеги.О смерти Ивана Иванович сообщили его бывшие коллеги.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ушел из жизни основоположник горнолыжного спорта в Брянске Иван Ромашевский. Об этом сказали его бывшие коллеги. Создателю горнолыжных склонов на Кургане Бессмертия был 91 год.

Иван Иванович - мастер спорта СССР по альпинизму. Позже увлекся горными лыжами. Работал в спортшколе. В парке «Соловьи» с его помощью появились такие трассы, как “Белая Лента”, “Весенний склон” и “Основной склон”

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ИСТОЧНИК KP.RU

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