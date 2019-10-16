Сегодня завершается регистрация на VIII Славянский международный экономический форум

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-16T12:24:31+03:00

Регистрация на форум закроется 16 октября 2019 в 17:00 по мск.

Изменить размер текста: A A

Уже сейчас на форум зарегистрировалось более 1700 участников. Среди них представители зарубежных стран, таких как Республики Беларусь, Республики Сербской, Приднестровской Молдавской Республики и ДНР, а также Анголы, Польши, Испании, Коре и Тайваяь (КНР).

Тема форума СМЭФ-2019 вызвала большой интерес и в других регионах России, на участие в форуме зарегистрировались участники из Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской и Свердловской областей, а также Республики Карелия, Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

Основная тема СМЭФ-2019: «СБЕРЕЖЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА».

В рамках Форума состоятся пленарное и 12 тематических заседаний. Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 «Экономика в цифровой экосистеме». Традиционно работу СМЭФ будут сопровождать Выставка ключевых участников и партнёров проекта.

На форуме будут обсуждаться вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, вопросы сохранения сельских территорий, улучшения среды проживания.

Важнейший тренд обсуждений будет касаться проблем сбережения народа. Эта задача стоит перед регионами центральной России, а также перед всеми славянскими странами. Низкая рождаемость, старение населения стали негативными явлениями этих территорий. На форуме будут подняты вопросы государственной поддержки рождаемости, развития современной системы здравоохранения, улучшения качества жизни населения.

Партнер форума – АО «Россельхозбанк». Телекоммуникационный партнер – ПАО «Ростелеком». Спонсоры - АО «МЕТАКЛЭЙ», АО «Чистая планета», ПАО Сбербанк, GE Healthcare в России/СНГ (16+)

ИСТОЧНИК KP.RU