Обновленный Брянский художественный музей откроется в ноябре
В Брянске завершается ремонт художественного музея. Сдать готовый объект должны к началу ноября.
Напомним, работы в учреждении культуры начались еще в прошлом году. В этом - продолжились. На благоустройство из областного бюджета выдели больше шести миллионов рублей.
Рабочие заменили освещение, трубы в музее, а также отремонтировали фасад здания, сообщают в департаменте культуры Брянской области.
Сейчас подрядчику осталось изготовить и установить плинтуса.
Как пообещали власти, ремонт помещений музея продолжится и в следующем году.
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ИСТОЧНИК KP.RU