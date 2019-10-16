Обновленный Брянский художественный музей откроется в ноябре

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-16T11:58:12+03:00

Здесь заменили трубы и сети, а также отремонтировали фасад

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В Брянске завершается ремонт художественного музея. Сдать готовый объект должны к началу ноября.

Напомним, работы в учреждении культуры начались еще в прошлом году. В этом - продолжились. На благоустройство из областного бюджета выдели больше шести миллионов рублей.

Рабочие заменили освещение, трубы в музее, а также отремонтировали фасад здания, сообщают в департаменте культуры Брянской области.

Сейчас подрядчику осталось изготовить и установить плинтуса.

Как пообещали власти, ремонт помещений музея продолжится и в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU