Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса станет одной из главных тем СМЭФ-2019

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-16T11:45:50+03:00

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В рамках VIII Славянского международного экономического форума 18 октября 2019 г. пройдет отраслевая дискуссия «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК» при содействии Института государственно-частного планирования и межведомственной рабочей группы по кластеру двойного назначения коллегии ВПК РФ.

Планируемое снижение гособоронзаказа и санкционное давление приводит к необходимости усиления процессов коопераций предприятий ОПК с малыми инновационными компаниями, научно-исследовательскими и научно-производственными организациями с целью выпуска конкурентоспособной, в том числе на мировых рынках, высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Возможным «стартовым заказом» может послужить обеспечение потребностей в товарах и услугах по национальным проектам и программе импортозамещения.

Сегодня существует ряд разрозненных государственных программ, оказывающих по отдельности поддержку предприятиям ОПК, малому и среднему бизнесу, научно-образовательным и научно-исследовательским организациям. Механизм научно-промышленного кластера двойного назначения позволяет консолидировать финансовые, кадровые и организационные ресурсы для достижения комплексного социально-экономического эффекта, как для каждой организации-участника кластерной кооперации, так и для всего региона в целом.

Модератором заседания выступит руководитель межведомственной рабочей группы по кластеру двойного назначения коллегии ВПК РФ, генеральный директор Института государственно-частного планирования Елена Антипина.

Руководитель межведомственной рабочей группы по кластеру двойного назначения коллегии ВПК РФ, генеральный директор Института государственно-частного планирования Елена Антипина

Основная тема СМЭФ-2019: «СБЕРЕЖЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА».

В рамках Форума состоятся пленарное и 12 тематических заседаний. Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 «Экономика в цифровой экосистеме». Традиционно работу СМЭФ будут сопровождать Выставка ключевых участников и партнёров проекта.

На форуме будут обсуждаться вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, вопросы сохранения сельских территорий, улучшения среды проживания.

Важнейший тренд обсуждений будет касаться проблем сбережения народа. Эта задача стоит перед регионами центральной России, а также перед всеми славянскими странами. Низкая рождаемость, старение населения стали негативными явлениями этих территорий. На форуме будут подняты вопросы государственной поддержки рождаемости, развития современной системы здравоохранения, улучшения качества жизни населения.

Партнер форума – АО «Россельхозбанк». Телекоммуникационный партнер – ПАО «Ростелеком». Спонсоры - АО «МЕТАКЛЭЙ», АО «Чистая планета», ПАО Сбербанк, GE Healthcare в России/СНГ ( 16+).

ИСТОЧНИК KP.RU