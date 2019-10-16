2019-10-16T11:07:05+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе под Погаром погиб 18-летний автомобилист

По предварительной информации, он не справился с управлением
Мария Дедкова
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 октября около восьми часов вечера.Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 октября около восьми часов вечера.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
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На трассе в Погарском районе опрокинулся ВАЗ. Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 15 октября, около восьми часов вечера, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 18-летний водитель ВАЗа-21053 не справился с управлением. Автомобилист допустил касательное столкновение с двигавшейся по встречной полосе "Ладой Калиной".

После чего ВАЗ съехал в кювет и опрокинулся.

43-летний водитель "Лады" не пострадал. А вот юный автомобилист получил смертельные травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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