2019-10-16T10:27:08+03:00
Общество

Жителя Клинцов осудили за взятку сотруднику ГИБДД

Нарушителя наказали штрафом
Мария Дедкова
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Клинчанин предложил сотруднику ГИБДД две тысячи рублей.Клинчанин предложил сотруднику ГИБДД две тысячи рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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27-летнего жителя Клинцов признали виновным в даче взятки полицейскому.

Так, в июле молодой человек хотел откупиться от правоохранителя. Клинчанин предложил сотруднику ГИБДД две тысячи рублей. Полицейский деньги брать не стал, а сообщил о случившемся коллегам в дежурную часть.

Виновный теперь заплатит штраф - восемь тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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