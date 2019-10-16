Жителя Клинцов осудили за взятку сотруднику ГИБДД
Нарушителя наказали штрафом
Клинчанин предложил сотруднику ГИБДД две тысячи рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
27-летнего жителя Клинцов признали виновным в даче взятки полицейскому.
Так, в июле молодой человек хотел откупиться от правоохранителя. Клинчанин предложил сотруднику ГИБДД две тысячи рублей. Полицейский деньги брать не стал, а сообщил о случившемся коллегам в дежурную часть.
Виновный теперь заплатит штраф - восемь тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU