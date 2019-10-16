Брянская область стала частью «Императорского маршрута»

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-16T10:17:12+03:00

Теперь поселок Локоть стал частью туристического маршрута, посвященного дому Романовых. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Регион будет участвовать в проекте Ростуризма и Министерства культуры

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Брянская область присоединилась к проекту Ростуризма и Министерства культуры «Императорский маршрут». Соглашение об этом подписал глава региона Александр Богомаз, руководитель Ростуризма Зарина Догузова,и председатель совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» Анна Громова.

Теперь поселок Локоть стал частью туристического маршрута, посвященного дому Романовых. Список точек включает в себя дворцы и резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств царской семьи.

В проекте участвуют Крым, Брянская, Воронежская, Орловская области, Красноярский край, Кострома, Калуга, Ставрополье, Татарстан.

-Заключение трехстороннего соглашения о развитии туристского проекта «Императорский маршрут» даст новый импульс в развитии туристического потенциала региона, - отметили в пресс-службе правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU