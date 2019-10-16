2019-10-16T09:15:40+03:00
Общество

В Брянске лихач на внедорожнике пытался скрыться от полиции

Автомобилиста остановили, когда он лишился колеса
Мария Дедкова
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Скриншот с видео vk.com, Андрей ВласовСкриншот с видео vk.com, Андрей Власов
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В Брянске полицейские устроили погоню за лихачом на внедорожнике. Об этом горожане рассказали в социальных сетях во вторник, 15 октября.

Как пишут в комментариях, автомобилист протаранил инсталляцию на кольце телецентра. Нарушитель попытался скрыться и поехал в сторону Супонева.

За лихачом выехали сотрудники полиции. Вскоре правоохранителям удалось догнать поврежденный "Фольксваген Туарег". Оказалось, что автомобилист лишился колеса.

Теперь сотрудники ГИБДД будут подробно разбираться в причинах и обстоятельствах происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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