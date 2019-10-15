2019-10-15T19:41:27+03:00
Происшествия

Выгоничский суд наказал виновного в убийстве 85-летней матери

Житель Кокино будет жить в ближайшие семь лет в колонии строгого режима
Никита ЕВТИХОВ
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В Брянской области вынесли приговор по уголовному делу о жестком убийстве. 45-елнему жителю поселка Кокино, убившему свою 85-летнюю мать, дали семь лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Приговор еще не вступил в законную силу.

По версии следствия, 3 июня в селе Кокино между матерью и сыном вспыхнул конфликт, ставший для семьи роковым. Во время словестной перепалки мужчина ударил кулаком по лицу пенсионерку. Из-за этого у женщины образовался отек мозга и через месяц она умерла в больнице.

На суде брянец раскаялся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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