Через Брянскую область пытались провезти почти 400 килограммов мяса, колбасы и сала неизвестного происхождения
Через Брянскую область пытались незаконно провезти почти 400 килограммов мяса, сала и колбасы сомнительного качества. Продукты изъяли таможенники за неделю, с 8 по 14 октября, у пассажиров поездов из Украины и Молдавии.
Владельцы мяса не смогли предоставить никаких документов, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Кроме того, было видно, что продукцию везли в антисанитарных условиях.
На на иностранцев завели административные дела. А мясо, сало и колбасу передали странам-отправительницам.
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ИСТОЧНИК KP.RU