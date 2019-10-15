Через Брянскую область пытались провезти почти 400 килограммов мяса, колбасы и сала неизвестного происхождения

СЕГОДНЯ 18:54 2019-10-15T18:54:10+03:00

Продукты нашли у пассажиров поездов из Украины и Молдавии

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Через Брянскую область пытались незаконно провезти почти 400 килограммов мяса, сала и колбасы сомнительного качества. Продукты изъяли таможенники за неделю, с 8 по 14 октября, у пассажиров поездов из Украины и Молдавии.

Владельцы мяса не смогли предоставить никаких документов, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Кроме того, было видно, что продукцию везли в антисанитарных условиях.

На на иностранцев завели административные дела. А мясо, сало и колбасу передали странам-отправительницам.

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ИСТОЧНИК KP.RU