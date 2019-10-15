16 октября брянских водителей ждут сплошные проверки
Полицейские будут дежурить у детских садов
Полицейские проверят, не нарушают ли автомобилисты правила перевозки детей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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16 октября во всех районах Брянска пройдут сплошные проверки водителей. Полицейские проверят, не нарушают ли автомобилисты правила перевозки детей.
Патрульные машины будут дежурить с 7.30 до 8.00 у детских садов № 133 "Родничок", № 143 "Зернышко", № 111 "Гнездышко" и № 151 "Маяк", сообщают в городской Госавтоинспекции.
Напомним, нарушителям грозит штраф в три тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU