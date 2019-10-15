2019-10-15T18:31:58+03:00
Общество

В Брянской области стартовал конкурс рисунков «Мои родители работают в полиции»

Лучшие работы направят на финальный этап в Москву
Никита ЕВТИХОВ
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В Брянской области стартовал конкурс детских рисунков «Мои родители работают в полиции». Приурочили его ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечают 10 ноября. Детям предложили показать, как они видят труд своих родителей.

- В нашем конкурсе смогут принять участие дети сотрудников органов внутренних дел Брянской области в возрасте от 6 до 14 лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Ребятам нужно нарисовать своих родителей на службе.

Детские рисунки нужно успеть отправить до 1 ноября в отдел информации и общественных связей УМВД России по Брянской области по адресу: Брянск, улица Дуки,5. При этом следует не забыть приложить к работам информацию об авторе изображения (Ф.И.О., год рождения, образовательное учреждение, класс, адрес проживания), а также сведения о родителях и их контактный телефон. Три лучших рисунка направят в Москву для участия в финальном этапе конкурса.

Подробности по телефону: 8(4832)64-78-72 - отдел информации и общественных связей УМВД России по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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