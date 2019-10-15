В Брянске у остановки «Стальзавод» произошло крупное ДТП
На Новом городе опять собирается пробка
Фото: vk.com, Александр Ярлыков
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В Брянске вечером во вторник, 15 октября, у остановки «Стальзавод» произошло крупное ДТП. Об автоаварии сообщили в социальных сетях.
Как пишет автор фотографий, легковая машина слегка задела маршрутку. А большегруз въехал сзади в еще один автомобиль.
Из-за ДТП в сторону Нового городка вновь собирается пробка. Автомобилистам в комментариях советуют искать пути объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU