2019-10-15T18:06:49+03:00
Общество

В Дятькове открыли памятник врачу-гигиенисту Алексею Доброславину

Бюст выдающемуся врачу установили в школе №2
Мария Дедкова
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Фото: Управление Роспотребнадзора по Брянской области.Фото: Управление Роспотребнадзора по Брянской области.
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В Дятькове открыли памятник основоположнику гигиены в России, профессору Алексею Доброславину.

Бюст врача будет стоять в школе №2, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области. Помимо музейной экспозиции в учебном заведении несколько лет назад открыли Доброславинский зал. Здесь есть генеалогическое древо, портреты, стенды, посвященные профессиональной деятельности гигиениста.

Алексей Петрович - уроженец Дятькова. Юные историки поддерживают связь с родственниками профессора.

К слову, автором бюста Алексею Доброславину стал его праправнук Дмитрий Доброславин, художник-реставратор из Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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