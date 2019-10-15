В Дятькове открыли памятник врачу-гигиенисту Алексею Доброславину
В Дятькове открыли памятник основоположнику гигиены в России, профессору Алексею Доброславину.
Бюст врача будет стоять в школе №2, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области. Помимо музейной экспозиции в учебном заведении несколько лет назад открыли Доброславинский зал. Здесь есть генеалогическое древо, портреты, стенды, посвященные профессиональной деятельности гигиениста.
Алексей Петрович - уроженец Дятькова. Юные историки поддерживают связь с родственниками профессора.
К слову, автором бюста Алексею Доброславину стал его праправнук Дмитрий Доброславин, художник-реставратор из Санкт-Петербурга.
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ИСТОЧНИК KP.RU