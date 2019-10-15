2019-10-15T17:45:40+03:00
Общество

В центре Брянска на сутки запретят парковку

Оставить машину нельзя будет возле дома №37
Мария Дедкова
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Водителей попросили с пониманием отнестись к ограничениям.Водителей попросили с пониманием отнестись к ограничениям.Фото: Марина АНТОНОВА
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С 21.00 15 октября и до 15.00 16 октября в центре Брянска ограничат парковку. Проехать и оставить автомобиль нельзя будет возле дома №37 по проспекту Ленина.

- Это связано с проведением пленарного заседания образовательных чтений Центрального федерального округа «Великая Победа: наследие и наследники», - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Просим водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и руководствоваться дорожными знаками, а также использовать другие парковки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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