В центре Брянска на сутки запретят парковку

СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-15T17:45:40+03:00

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С 21.00 15 октября и до 15.00 16 октября в центре Брянска ограничат парковку. Проехать и оставить автомобиль нельзя будет возле дома №37 по проспекту Ленина.

- Это связано с проведением пленарного заседания образовательных чтений Центрального федерального округа «Великая Победа: наследие и наследники», - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Просим водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и руководствоваться дорожными знаками, а также использовать другие парковки.

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ИСТОЧНИК KP.RU