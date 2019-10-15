Брянская велогонщица стала победительницей кубка России

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-15T17:46:28+03:00

Татьяна Капитанова мечтает поучаствовать на Олимпиаде-2020 в Токио. Фото: управление физической культуры и спорта Брянской области

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Татьяна Капитанова из Брянска стала победительницей кубка России по велогонкам.

Победителя определяли по количеству очков, набранным на восьми этапах, которые проходили с февраля по октябрь. В общем зачете лидером турнира стала воспитанница Александра Алипченкова.

Заключительный этап турнира по велоспорту ВМХ проходил в Саранске. На этих соревнованиях наша землячка завоевала "серебро" в гонке "классик" и "бронзу" в "хроно-гонке", сообщают в Управлении физкультуры и спорта Брянской области.

Напомним, Татьяна Капитанова мечтает поучаствовать на Олимпиаде-2020 в Токио.

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ИСТОЧНИК KP.RU