2019-10-15T17:46:28+03:00
Спорт

Брянская велогонщица стала победительницей кубка России

Татьяна Капитанова набрала наибольшее количество очков
Мария Дедкова
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Татьяна Капитанова мечтает поучаствовать на Олимпиаде-2020 в Токио.Татьяна Капитанова мечтает поучаствовать на Олимпиаде-2020 в Токио.Фото: управление физической культуры и спорта Брянской области
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Татьяна Капитанова из Брянска стала победительницей кубка России по велогонкам.

Победителя определяли по количеству очков, набранным на восьми этапах, которые проходили с февраля по октябрь. В общем зачете лидером турнира стала воспитанница Александра Алипченкова.

Заключительный этап турнира по велоспорту ВМХ проходил в Саранске. На этих соревнованиях наша землячка завоевала "серебро" в гонке "классик" и "бронзу" в "хроно-гонке", сообщают в Управлении физкультуры и спорта Брянской области.

Напомним, Татьяна Капитанова мечтает поучаствовать на Олимпиаде-2020 в Токио.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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