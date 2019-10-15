2019-10-15T17:09:13+03:00
Общество

В Брянской области ограничат движение на трех железнодорожных переездах

Это связано с проведением ремонтных работ
Ольга УМАРОВА
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Брянцев просят выбирать объездные пути.Брянцев просят выбирать объездные пути.Фото: Анатолий ЯКИМОВ
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В Брянской области с 16 по 18 октября ограничат движение автомобилей на трех железнодорожных переездах из-за плановых ремонтных работ. Информация поступила от службы корпоративных коммуникаций брянского филиала РЖД.

В среду, 16 октября, движение будет ограничено возле станции Мылинка. Здесь железнодорожники продолжат работы по асфальтировке переезда. А 17 и 18 октября с 8:00 до 17:00 ремонтно-путевые работы пройдут на железнодорожном переезде на пересечении с улицей Олега Кошевого в Брянске.

Кроме того, в пятницу, 18 октября, с 8:00 до 17:00 будут асфальтировать железнодорожный переезд на пересечении с улицей Менжинского.

- На время работ движение автомобилей будет организовано по одной полосе, - рассказали в брянском филиале РЖД. - Просим водителей отнестись с пониманием и планировать поездку заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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