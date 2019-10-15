2019-10-15T16:48:30+03:00
Общество

Житель Карачевского района вернул угнанный сыном автомобиль

Молодой человек решил «отдохнуть» перед походом в суд
Ольга УМАРОВА
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Молодому брянцу "светит" до пяти лет тюрьмы.Молодому брянцу "светит" до пяти лет тюрьмы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Карачевском районе задержали подозреваемого в двойном угоне. Как сообщает областное УМВД, 19-летний местный житель похитил из незапертых гаражей ВАЗ-2109 и УАЗ-452Д.

Первым в полицию обратился 61-летний житель карачевской деревни Коптилово. Он рассказал, что кто-то угнал ночью его ВАЗ-2109, а утром… вернул к дому. Затем в дежурную часть пришел 48-летний житель поселка Теплое, у которого угнали УАЗ. Похищенное авто полицейские нашли неподалеку от поселка на автодороге «Карачев-Гошь».

А вскоре задержали подозреваемого – ранее судимого 19-летнего жителя деревни Коптилово. Выяснилось, что на следующий день после угона его должны были судить по обвинению в подобном преступлении - краже и угоне. Вот он и решил напоследок «погулять»…

- В нетрезвом состоянии парень похитил из гаража соседа ВАЗ-2109, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Неподалеку от поселка Теплое машина заглохла и, чтобы добраться домой, молодой человек отправился на поиски другого транспортного средства. Добычей угонщика стал УАЗ второго потерпевшего, заводить который подозреваемому пришлось найденной в гараже отверткой.

Дома молодой человек рассказал обо всем отцу. Пытаясь хоть как-то загладить вину сына, мужчина перегнал угнанный автомобиль обратно к дому односельчанина.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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