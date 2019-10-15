В Брянске 20 октября ограничат движение из-за приезда патриарха Кирилла

СЕГОДНЯ 16:47 2019-10-15T16:47:09+03:00

Проехать автомобилисты не смогут по улицам Фрунзе, Комсомольская и Московская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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20 октября с 7.00 до 16.00 в Брянске и Брянском районе ограничат движение. Это связано с приездом патриарха Кирилла.

Проехать автомобилисты не смогут от остановки «Телецентр» по улицам Фрунзе, Комсомольская, Московская до Свенского монастыря. Исключение сделают для машин оперативных служб.

Кроме того, в это же время ограничат парковку у кафе «Милославский», сообщают в областной Госавтоинспекции.

Водителей просят в это время выбирать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU