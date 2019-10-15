В Брянской области назвали среднюю сумму взятки

СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-15T16:36:45+03:00

Незаконное вознаграждение чаще всего составляет 50 тысяч рублей

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Стало известно, сколько денег чаще всего дают брянские взяточники. Эта сумма составила 50 тысяч рублей. Статистику за девять месяцев этого года озвучили в прокуратуре Брянской области.

Таким образом, средняя сумма полученных взяток составила 50 тысяч рублей, переданных – 30 тысяч рублей, а мелких взяток – 3,5 тысячи рублей.

Всего, к слову, с начала года правоохранители зарегистрировали 299 преступлений коррупционной направленности. Это на 89,2 процента больше по сравнению с прошлым годом.

Незаконное вознаграждение получали 86 раз. 127 раз деньги в конвертах пытались передать. 27 человек попались как посредники.

За коррупционные преступления наказали 168 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU