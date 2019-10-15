На Брянщине нашли виновных в загрязнении рек

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-15T16:04:09+03:00

Нарушителей закона ждет штраф до 30 тысяч рублей

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Виновных в загрязнении ручьев, питающих Десну, реки Жеванка, Надва, Олешня и пруда Парковский нашли в Брянской области.

Сотрудники региональной природоохранной прокуратуры и департамента природных ресурсов и экологии во время осмотра очистных сооружений области отыскали тех, кто засоряет водоемы нечистотами вблизи Дятькова, Жуковки, Карачева и Клетни. По версии прокуратуры ими оказались местные канализационные хозяйства, а также городские водоканалы.

- Сотрудники прокуратуры установили, что коммунальщики недобросовестно занимались очисткой сточных вод, а предприятие «Клетня-Сервис» сбрасывало нечистоты в реку Надва без разрешения - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Руководителей организаций обязали устранить нарушения и наказать виновных.

Должностных лиц, уличенных в нарушении закона, могут наказать и рублем, им грозят штрафы до 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU