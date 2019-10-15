2019-10-15T15:52:45+03:00
Общество

Брянская область выбилась в лидеры по строительству детских садов и яслей

До конца года в нашем регионе должны открыть еще три дошкольных учреждения
Елена РАКОВА
Поделиться:
На Брянщине полным ходом идет строительство детсадов и яслей.На Брянщине полным ходом идет строительство детсадов и яслей.Фото: Артем ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Брянская область стала лидером по строительству детских садов и яслей в стране. Успехи нашего региона оценили на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Главной темой обсуждения на котором стала реализация нацпроекта "Демография".

- В Брянской области создадут около 1320 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, - уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Из них в нынешнем году - не менее 780. При этом с учетом реализации других программ всего в регионе только в этом году откроют 820 мест в яслях, и этот показатель в целом выше, чем в среднем по стране.

До конца 2019 года планируют построить еще три детских сада в Брянске, Брянском и Суражском районах. И шесть пристроек к детским садам в Брянске. Это позволит создать 615 дополнительных мест.

А с 2020 года за пять лет планируют создать не менее пяти групп дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в негосударственном секторе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Брянщине нашли виновных в загрязнении рек
Стащившего из-под носа охранников аккумуляторы парня задержали в Брянске
Стратегию развития электронной промышленности обсудят в рамках СМЭФ-2019
В погарском магазине рухнула плита перекрытия, ранены три человека
Для Брянска купят 70 новых автобусов
В Брянске ушла из жизни преподаватель БГУ Валентина Боровикова
К акции "Ночь искусств" в этом году присоединится вокзал "Брянск-Орловский"
Турнир по шахматам прошел в Брянске в девятый раз
Брянские таможенники нашли в поездах тайники с крупной партией табака для кальяна
Брянцы стали чаще брать и давать взятки
На брянской трассе «Лада» столкнулась с велосипедом
В Брянске мотоциклист сбил 7-летнюю девочку и уехал
В Брянске вынесли приговор «новогоднему» грабителю
В Навлинском районе нерадивую мать отправят на исправительные работы
Брянец Илья Бородин завоевал четыре «золота» на первенстве ЦФО
На переезде в Брянске легковушка врезалась в тепловоз
Брянская область завоевала гран-при на выставке «Золотая осень»
На Брянщине потратили 6,6 миллиона рублей на создание виртуальных концертных залов
Место Александра Хлиманкова в брянском горсовете займет Марина Соболевская
В Брянске ищут родителей для маленького Рашида
В Брянске таксист отдал лже-полицейскому восемь тысяч рублей
В Брянской области откроется семь виртуальных концертных залов