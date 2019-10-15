Брянская область выбилась в лидеры по строительству детских садов и яслей

СЕГОДНЯ 15:52 2019-10-15T15:52:45+03:00

До конца года в нашем регионе должны открыть еще три дошкольных учреждения

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Брянская область стала лидером по строительству детских садов и яслей в стране. Успехи нашего региона оценили на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Главной темой обсуждения на котором стала реализация нацпроекта "Демография".

- В Брянской области создадут около 1320 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, - уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Из них в нынешнем году - не менее 780. При этом с учетом реализации других программ всего в регионе только в этом году откроют 820 мест в яслях, и этот показатель в целом выше, чем в среднем по стране.

До конца 2019 года планируют построить еще три детских сада в Брянске, Брянском и Суражском районах. И шесть пристроек к детским садам в Брянске. Это позволит создать 615 дополнительных мест.

А с 2020 года за пять лет планируют создать не менее пяти групп дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в негосударственном секторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU