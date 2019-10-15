Стащившего из-под носа охранников аккумуляторы парня задержали в Брянске
В Брянской области задержали подозреваемого в краже двух аккумуляторов. Инцидент произошел в конце августа на одной из строек в Советском районе. Ночью преступник пробрался на стройплощадку и незаметно для охранников вытащил из автокрана две аккумуляторные батареи на сумму в 13 тысяч рублей. Пропажу обнаружили лишь утром, когда крановщик не смог запустить двигатель машины.
Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался ранее судимый за кражи 23-летний местный житель.
- На допросе молодой человек признался в содеянном, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Похищенное он продал своему знакомому, специализирующемся на ремонте машин. Украденные аккумуляторы нашли и вернули владельцу.
Подозреваемому предъявили обвинение по статье «Кража». Ему грозит провести за решеткой до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU