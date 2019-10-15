2019-10-15T16:05:19+03:00
Происшествия

Стащившего из-под носа охранников аккумуляторы парня задержали в Брянске

За кражу горожанин рискует лишиться свободы на пять лет
Никита ЕВТИХОВ
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На молодого человека завели очередное уголовное дело.На молодого человека завели очередное уголовное дело.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянской области задержали подозреваемого в краже двух аккумуляторов. Инцидент произошел в конце августа на одной из строек в Советском районе. Ночью преступник пробрался на стройплощадку и незаметно для охранников вытащил из автокрана две аккумуляторные батареи на сумму в 13 тысяч рублей. Пропажу обнаружили лишь утром, когда крановщик не смог запустить двигатель машины.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался ранее судимый за кражи 23-летний местный житель.

- На допросе молодой человек признался в содеянном, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Похищенное он продал своему знакомому, специализирующемся на ремонте машин. Украденные аккумуляторы нашли и вернули владельцу.

Подозреваемому предъявили обвинение по статье «Кража». Ему грозит провести за решеткой до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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