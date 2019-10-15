Стратегию развития электронной промышленности обсудят в рамках СМЭФ-2019

СЕГОДНЯ 14:54 2019-10-15T14:54:49+03:00

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В рамках VIII Славянского международного экономического форума 18 октября 2019 г. пройдет отраслевая дискуссия «КОНСОРЦИУМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ДО 2030 г.». Заседание проходит при содействии департамента электронной промышленности Минпромторга России и Консорциума дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности.

Стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации до 2030 г. ставит перед отраслью амбициозные задачи по освоению гражданских рынков. Основой дальнейшего развития индустрии станет импортозамещение в стратегически важных для страны сферах. И прежде всего, это транспорт, где остро стоит вопрос перехода на отечественные программно-аппаратные комплексы.

Транспортная система страны активно развивается и становится драйвером развития многих отраслей промышленности, в том числе и электронной промышленности, формируя спрос и оживляя рынки. Транспорт – стратегически важный национальный ресурс, и к нему предъявляются повышенные требования к обеспечению безопасности, важной частью которой является защита от киберугроз. Импортозамещение в цифровых технологиях на транспорте стало актуальной задачей. В связи с этим российская электронная промышленность может и должна играть значимую роль в обновлении транспортной системы.

В формате дискуссии с участием представителей всех заинтересованных сторон будут обсуждаться следующие вопросы:

- Стратегия развития электронной промышленности до 2030 г. Задачи и возможности предприятий регионов Центральной России в данной стратегии.

- Транспортная инфраструктура и железнодорожное приборостроение в стратегии РЭП.

- Консорциумы электронной промышленности в обеспечении развития транспортной системы России.

Модератором дискуссии выступитисполнительный директор Ассоциации «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности», член Экспертного совета по проведению научно-технической оценки комплексных проектов и контролю их реализации Вера Смирнова.

Участие в форуме бесплатное. Регистрация на форум открыта до 16 октября 2019 г.:http://slavyanskyforum.com/2019/registratsiya/

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ИСТОЧНИК KP.RU