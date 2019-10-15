2019-10-15T14:45:07+03:00
Происшествия

В погарском магазине рухнула плита перекрытия, ранены три человека

По факту ЧП прокуратура устроила проверку
Елена РАКОВА
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Фото: vk.com, Виктория Денисенко.Фото: vk.com, Виктория Денисенко.
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В магазине "Славянка", что в Погаре, рухнула железобетонная плита перекрытия. Во время ЧП, которое произошло 13 октября, пострадали три человека. Они стояли возле кассы, когда у них под ногами рухнул пол. Пострадавшие жители поселка получили повреждения различной степени тяжести.

По факту обрушения плиты прокуратура Погарского района проводит проверку.

- В ходе проверки, в том числе оценят соблюдение требований технических норм и правил при эксплуатации здания, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Также будет дана оценка работе органов, контролирующих эту сферу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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