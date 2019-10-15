Для Брянска купят 70 новых автобусов

СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-15T14:14:28+03:00

Только пять из них - большого класса вместимости

Изменить размер текста: A A

Еще 70 новых автобусов купят для городского автотранспортного предприятия Брянска. Заявку о закупке общественного транспорта Брянская городская администрация опубликовала на портале госзакуп.

Большинство покупаемых автобусов - 65 - среднего класса вместимости марки МАЗ-206.086. Они обойдутся казне почти в 442 миллиона рублей. Еще пять автобусов большого класса марки ЛиАЗ-5293.65 будут стоить 41,4 миллиона рублей. По условиям контракта все автобусы должны быть новыми, сошедшими с конвейера в этом году. Салоны оборудованы электронными маршрутоуказателями, цифровыми тахографами, системами ГЛОНАСС и автоматического оповещения остановок с выводом на бегущую строку, кондиционером и видеонаблюдением.

Кстати. это уже вторая покупка автобусов для городских маршрутов в этом году. Ранее мэрия купила 32 автобуса среднего класса вместимости марки ЛиАЗ. Всего на покупку общественного транспорта потратят 705 миллионов рублей. Выехать на городские маршруты он должен в середине декабря.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU