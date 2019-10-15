2019-10-15T14:14:28+03:00
Общество

Для Брянска купят 70 новых автобусов

Только пять из них - большого класса вместимости
Елена РАКОВА
Поделиться:
Новые автобусы должны привезти в Брянск не позднее 15 декабря.Новые автобусы должны привезти в Брянск не позднее 15 декабря.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

Еще 70 новых автобусов купят для городского автотранспортного предприятия Брянска. Заявку о закупке общественного транспорта Брянская городская администрация опубликовала на портале госзакуп.

Большинство покупаемых автобусов - 65 - среднего класса вместимости марки МАЗ-206.086. Они обойдутся казне почти в 442 миллиона рублей. Еще пять автобусов большого класса марки ЛиАЗ-5293.65 будут стоить 41,4 миллиона рублей. По условиям контракта все автобусы должны быть новыми, сошедшими с конвейера в этом году. Салоны оборудованы электронными маршрутоуказателями, цифровыми тахографами, системами ГЛОНАСС и автоматического оповещения остановок с выводом на бегущую строку, кондиционером и видеонаблюдением.

Кстати. это уже вторая покупка автобусов для городских маршрутов в этом году. Ранее мэрия купила 32 автобуса среднего класса вместимости марки ЛиАЗ. Всего на покупку общественного транспорта потратят 705 миллионов рублей. Выехать на городские маршруты он должен в середине декабря.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Брянщине нашли виновных в загрязнении рек
Брянская область выбилась в лидеры по строительству детских садов и яслей
Стащившего из-под носа охранников аккумуляторы парня задержали в Брянске
Стратегию развития электронной промышленности обсудят в рамках СМЭФ-2019
В погарском магазине рухнула плита перекрытия, ранены три человека
В Брянске ушла из жизни преподаватель БГУ Валентина Боровикова
К акции "Ночь искусств" в этом году присоединится вокзал "Брянск-Орловский"
Турнир по шахматам прошел в Брянске в девятый раз
Брянские таможенники нашли в поездах тайники с крупной партией табака для кальяна
Брянцы стали чаще брать и давать взятки
На брянской трассе «Лада» столкнулась с велосипедом
В Брянске мотоциклист сбил 7-летнюю девочку и уехал
В Брянске вынесли приговор «новогоднему» грабителю
В Навлинском районе нерадивую мать отправят на исправительные работы
Брянец Илья Бородин завоевал четыре «золота» на первенстве ЦФО
На переезде в Брянске легковушка врезалась в тепловоз
Брянская область завоевала гран-при на выставке «Золотая осень»
На Брянщине потратили 6,6 миллиона рублей на создание виртуальных концертных залов
Место Александра Хлиманкова в брянском горсовете займет Марина Соболевская
В Брянске ищут родителей для маленького Рашида
В Брянске таксист отдал лже-полицейскому восемь тысяч рублей
В Брянской области откроется семь виртуальных концертных залов