2019-10-15T13:00:22+03:00
Звезды

К акции "Ночь искусств" в этом году присоединится вокзал "Брянск-Орловский"

Туда перевезет свою программу краеведческий музей
Елена РАКОВА
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"Ночь искусств" на вокзале "Брянск-Орловский" состоится 1 ноября."Ночь искусств" на вокзале "Брянск-Орловский" состоится 1 ноября.Фото: Елена РАКОВА
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В этом году ко всероссийской акции "Ночь искусств" присоединится железнодорожный вокзал "Брянск-Орловский". Туда перенесет свою программу "Раздвигая границы" краеведческий музей.

- В этот вечер все, оказавшиеся на вокзале, смогут посетить выставку, посвященную 75-летию со дня образования Брянской области, - рассказывают в департаменте культуры Брянской области. - А также побывать на интерактивной площадке "Музей в чемодане" и стать участником краеведческой викторины "Неизвестное об известных", узнать о самых популярных турмаршрутах региона.

Брянцы смогут отправиться в квест-путешествие с графом Алексеем Толстым, стать участником музейного аттракциона "Дама с собачкой" и мастер-класса "Кукла-подорожница". А на площадке "Открытка "Привет из Брянска" можно будет отправить открытку родным и близким из путешествия.

Любители поэзии смогут познакомиться с творчеством молодых поэтов Брянщины на поэтической площадке. Для самых маленьких участников акции организаторы подготовили "напольные" шашки, викторину от волчонка Дебрика и мастер-класс по созданию открытки. Также будет работать дорожная фотозона. (0+)

Где: вокзал "Брянск-Орловский"

Когда: 1 ноября с 16.30 до 23.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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